حملات رقابية على بقالة تموينية ومحطات الوقود بصان الحجر

كلف محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود والصيدليات والمخازن والمطاعم والجزارين وكافة الأنشطة التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

قامت إدارة تموين صان الحجر برئاسة محمد عبدالله ومفتشى الإدارة وأسفرت الحملة عن تحرير محضر رقم 6497 جنح صان الحجر لسنة 2022 ضد " ع. م "صاحب محطة تموين سيارات بصان البحرية لعدم إعلانه عن الأسعار.

ومحضر رقم 6498جنح صان الحجر لسنة 2022 ضد "ا.ع.ب" صاحب محطة تموين سيارات لعدم إعلانه عن الأسعار، ومحضر رقم 6499جنح صان الحجر لسنة 2022 ضد "م. ق. ي" صاحب محل بقالة بصان البحرية لبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمى، ومحضر رقم 6500 جنح صان الحجر لسنة 2022 ضد "ا.س. ا "تاجر بقالة تموينية لعدم ممارسته النشاط التموينى على الوجه المعتاد، ووتحرير تقرير إثبات حاله لعدم نظافة أدوات العجين، وتحرير تقرير إثبات حاله لعدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخابز.