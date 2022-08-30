اليوم السابع
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حريق هائل يلتهم مصنع دهانات فى دمياط

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 07:45 م
حريق هائل يلتهم مصنع دهانات فى دمياط الحريق
دمياط - فريق المحافظات

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تلقت قوات الأمن بدمياط بلاغا أفاد وقوع حريق بأحد مصانع مواد الدهانات "تنر" بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوات الأمن برفقة رجال الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع البلاغ.
 
وقامت قوات الحماية المدنية بالدفع باكثر من عشر سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فضلا عن الدفع باكثر من خمس سيارات إسعاف بموقع الحدث وتقوم قوات الأمن حاليا بمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها المنطقة السكنية. 
 
فيما قامت قوات الأمن أيضا بغلق الشوارع المؤدية لموقع الحدث، فضلت عن فصل خدمات الكهرباء والغاز الطبيعي عم المنطقة المحيطة به لحين السيطرة على الحريق.

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