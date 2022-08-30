حبس ربة منزل ونجلها وزوجها 4 أيام لاتهامهم بسرقة مشغولات ذهبية بالحوامدية

أحمد إسماعيل

أمرت النيابة العامة بالجيزة بحبس ربة منزل ونجلها وزوجها 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة حقيبة بها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل محل مجوهرات في الحوامدية.

تلقي قسم شرطة الحوامدية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص مالك محل مجوهرات يفيد بإكتشافه سرقة حقيبة بها مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل المحل ملكه

رصدت إحدى كاميرات المراقبة المركبة داخل المحل ملكه، سيدة وطفلها استغلا انشغال صاحب المحل في إعادة بعض المشغولات، واستولى الطفل بخفة يد -تظهر أنه مدرب على ذلك- على حقيبة بداخلها 160 جرام ذهب ومبلغ 52 ألف جنيه.

وبإنتقال الأجهزة الأمنية بالجيزة وفحص كاميرات المراقبة وبمراجعة محال الصاغة وتوزيع نشرة بمواصفات المسروقات، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة ربة منزل وطفلها وانهما قاما بمغافلة صاحب المحل وقاما بسرقة الحقيبة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة وبالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطهما أثناء تواجدهما داخل منزلهما بدائرة قسم شرطة المعصرة وتم اقتيادهما إلي ديوان القسم.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بأنها تقوم بمساعدة نجلها في السرقة بينما يقوم زوجها بالتصرف في المسروقات وبيعها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.