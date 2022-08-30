اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تقوده "سيدة" قتلوا سائقًا لسرقته فى الإسكندرية

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:45 م
حبس تشكيل عصابى تقوده "سيدة" قتلوا سائقًا لسرقته فى الإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - فريق المحافظات

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قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، حبس تشكيل عصابي مكون من سيدة وعاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بقتل سائق توك توك أثناء سرقته بالاكراه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.
 
تلقي اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة عاطل، "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل، بدائرة القسم.
 
علي الفور، تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وهم سيدة وعاطلين "لهما معلومات جنائية"، مقيمين بنطاق محافظتى "الإسكندرية والقليوبية".
 
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض عليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بقصد سرقة مركبة "توك توك" قيادة المجنى عليه.
 
كما أقروا بقيامهم باستيقاف المجنى عليه، واستقلال المركبة صحبته من دائرة قسم شرطة مينا البصل، بزعم توصيلهم لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة الدخيلة "مكان العثور"، ولدى وصولهم قام أحد المتهمين بإشهار سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته لسرقة المركبة ولدى قيام المجنى عليه بالمقاومة تعدى عليه بالسلاح الأبيض، مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته ولاذوا بالهرب بالمركبة.
 
 تم بإرشادهم وضبط المركبة المستولى عليها والسلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.
 

اخبار الإسكندرية

تشكيلا عصابيا

عقوبة السرقة

مديرية أمن الإسكندرية

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