جامعة سوهاج تنظم ورشة عن تحليل الفجوات لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة.. صور

شهد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فعاليات الورشة التدريبية التى نظمتها الجامعة بالتعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية، عن "تحليل الفجوات"، والتى تستهدف تدريب المتدربين من إدارات ووحدات وفئات مختلفة من منسوبى الجامعة، بحضور الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور طارق زكى مدير المركز، محمد على منسق التدريب بهيئة الامديست وسمر السعدنى من فريق حلم التابع للهيئة، وذلك بمقر مركز التنمية البشرية بالحرم الجامعى القديم.

وفى بداية كلمته أشاد رئيس الجامعة بالتعاون مع هيئة الأمديست الأمريكية بهدف تطوير مهارات الطلاب ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع وتحفيزهم على إكتشاف مواهبهم ورعايتها، لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية التى يوفرها المركز للطلاب، مؤكداً أن الجامعة توفر الدعم الكامل للمركز لتقديم خدمات على أعلى مستوى وبشكل لائق للطلاب، لتحقيق رؤية الجامعة فى تبنيها فكرة الدمج الكامل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لتمكين ودمج ذوى الإعاقة فى المجتمع.

وأضاف الدكتور طارق زكى أن الورشة التدريبية شارك به 15 متدربا من كافة إدارات ووحدات الجامعة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبى تناول توضيح آليات العمل بالمركز وطرق تقديم الدعم والخدمات للطلاب خلال الفترة القادمة، لإتاحة كافة الخدمات لهم بجميع الكليات، إلى جانب عقد مجموعات نقاشية بين المتدربين لتطبيق المادة العلمية والتدريبية بشكل عملي

جدير بالذكر أنه سيتم عقد ورشة تدريبية أخرى بعنوان "الرؤية والرسالة لمركز خدمة الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة"، وذلك يوم السبت الموافق 3 سبتمبر القادم.