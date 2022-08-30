تكليف محمد كمال خلاف بأعمال عميد كلية الآثار بالفيوم

الفيوم - رباب الجالي

أصدر الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، قرار رقم (1547) لسنة 2022 بقيام الدكتور محمد كمال خلاف خليفة، وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب، بأعمال عميد الكلية.

وكان أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور القرار الجمهوري بتعيين الدكتور محمود علي عبد الفتاح، عميدًا لكلية الزراعة بجامعة الفيوم.

كما أعلن وزير التعليم العالي تهنئة صدور القرار الجمهوري بتعيين الأستاذ الدكتور آمال جمعة عبد الفتاح، عميدًا لكلية التربية بجامعة الفيوم.