تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع من وإلى موانئ البحر الأحمر

شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و770 شاحنة و110 سيارة، حيث استقبلت الموانئ البحرية المختلفة التابعة للبحر الأحمر على أرصفتها قرابة 11 سفينة.
وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 370 شاحنة و53 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10000 طن بضائع، 400 شاحنة و57 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2 ومغادرة السفينة أمل، واستقبل الميناء بالأمس السفينة أمل وغادرت السفينتين بوسيدن اكسبريس والحرية2.
بينما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين ايلة وبريدج فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية "وصول وسفر" للسفينتين ايلة وبريدج، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1041 راكبا بموانئها المختلفة.
تعرف على الحركة البحرية وتداول البضائع من وإلى موانئ البحر الأحمرالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:58 ص
موانى البحر الأحمر
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شهدت موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و770 شاحنة و110 سيارة، حيث استقبلت الموانئ البحرية المختلفة التابعة للبحر الأحمر على أرصفتها قرابة 11 سفينة.
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