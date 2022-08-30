تعرف على أبرز الطرق والمحاور المغلقة بسبب إصلاحات أو إنشاء محطات المترو

تشرف إدارات المرور على أعمال توسعة وتطوير المحاور مما يتسبب فى غلق الطرق جزئيا أو كليا وسط مراقبة غرف عمليات المرور لحركة المركبات بواسطة كاميرات المراقبة المنتشرة بجميع الأعمال ومن أبرز الطرق التى تجرى فيها إصلاحات أو أعمال إنشاء لمحطات مترو الأنفاق وهم:

-إغلاق جزئى لطريق الدائرى فى تقاطعه إسكندرية الصحراوى اتجاه المريوطية لمدة شهر

-إغلاق جزئى لطريق المنصورية اليوم أسبوعين بسبب إصلاح هبوط أرضى

-غلق مطلع المقطم للمتجه إلى محور صلاح سالم لمدة 3 شهور

-تحويلات مرورية لتوسعة محور 26 يوليو القديم فى الاتجاهين

- أعمال توسعة الطريق الدائرى بنطاق المرج والبساتين والمعادى والتجمعات

- غلق كلى لنفق السيارات بشارع الخمسين، أسفل طريق القطامية/ العين السخنة

- إغلاق طريق إسكندرية الصحراوى لإنشاء محطة مترو المتحف الكبير

- إغلاق شارع الهرم لإنشاء محطات مترو مدكور والطالبية والعريش والمريوطية والمساحة

-الغلق الكلى بغرب سوميد اتجاه محور 26 يوليو لإنشاء القطار السريع

-إغلاق جزئى بشارع جامعة الدول لإنشاء محطة مترو

-إغلاق بقطاعات شارع السودان لإنشاء محطتى مترو إنفاق " السودان – الكيت كات"

- مناطق أعمال توسعة طريق الإسكندرية - مطروح وإجراء تحويلات لمدة شهرين

- توسعة طريق الواحات الصحراوى للقادم من مناطق الجيزة إلى مدينة 6 أكتوبر

- إغلاق شارع امتداد محور محمد بن زايد أمام كمبوند بيت الوطن بمدينة نصر لإنشاء المونوريل لمدة شهرين

- مناطق إنشاء المونوريل بمناطق مدينة نصر وشرق القاهرة

- التحويلات المرورية بسبب أعمال إنشاء محور 26 يوليو الجديد

-غلق طريق الصعيد الحر من المنيا حتى الأوتوستراد لمدة عام لتطويره

-أعمال توسعة طريق الواحات الصحراوى وإنشاء كبارى مشاة