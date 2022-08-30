تشييع جثامين ضحايا حريق شقة العجمى بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

شيع أهالي محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، جثامين ضحايا حريق شقة العجمي، حيث تم تشيع جثمان الزوج "خليل السويفي" من مسجد العمرى إلى مقابر العمود وسط حضور أعداد كبيرة لصلاة الجنازة ، كما تم تشيع جثمان زوجته "ولاء جابر" الي مقابر المنارة بوسط محافظة الإسكندرية.



وكانت بداية الواقعة عندما تلقي اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل.



وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية ترافقهم سياراتان الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.



وتبين من الفحص نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، ما أسفر عن وفاه الأم والزوج وإصابة 3 من أبنائهم، وذلك بعد أن إلقاء الأب لأبنائه بمساعدة الجيران لإنقاذهم، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمى، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.







الجنازة



جانب من الجنازة



خلال الجنازة



