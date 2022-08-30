تجديد حبس عصابة سقطت بشحنة مخدرات بـ8 ملايين جنيه في الشروق

كتب أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس متهمين بحيازة مواد مخدرة بلغت 6 كيلو جرام بمحيط دائرة قسم شرطة الشروق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وكانت تمكنت القوة الأمنية المعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من ضبط (شخصين "يحملان جنسية أجنبية" - مقيمان بمحافظة الجيزة)، حال استقلالهما سيارة "مستأجرة"، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس وزنت 6 كيلو جرام تقدر قيمتها بحوالى 8 ملايين جنيه – عملات أجنبية).

بتطوير مناقشة المتهمين، وبتكثيف التحريات واستخدام التقنيات الحديثة، بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، أمكن تحديد مصدر تحصلهما على المواد المخدرة (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - ويعاونه فى نشاطه الإجرامى آخر "يحمل جنسية ذات الدولة")، مقيمان بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي تم إستهدافهما وضبطهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر الآيس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – سيارتين) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وأن أحدهما هو مصدر تحصل المتهمان المضبوطان على المضبوطات.