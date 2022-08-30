تجديد حبس عاطلين قتلا سائق توك توك وألقوا جثته فى ترعة فى المنوفية

قرر مصطفى بسيونى وكيل النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين قتلو سائق توكتوك صديقهم لسرقة التوك توك الخاص به وألقوا جثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وتمكنت مباحث مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، من ضبط عاطلين قتلا سائق توك توك صديقهم لسرقة التوكتوك الخاص به وألقوا جثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتلقى اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، من العثور على جثة شاب مقتول وملتقى فى ترعة بقرية هيت، على الفور قرر اللواء حازم سامى مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى تحت إشراف العميد حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن المنوفية، ضم التشكيل المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقباء مصطفى البش ،محمد سالم معاونى مباحث مركز شرطة منوف، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة 2 من أصدقاء المجنى عليه لسرقة التوكتوك الخاص به تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم ضبط المتهمين وبمواجهتهما إعترفو بالواقعة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تجديد حبس عاطلين قتلا سائق توك توك وألقوا جثته فى ترعة فى المنوفيةالثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:15 ص
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قرر مصطفى بسيونى وكيل النيابة العامة بمنوف بمحافظة المنوفية، وبرئاسة المستشار محمد أبو خضرة رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس عاطلين قتلو سائق توكتوك صديقهم لسرقة التوك توك الخاص به وألقوا جثته فى إحدى الترع بقرية هيت التابعة لمركز منوف، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
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