بـ817 ساعة.. ألمانيا تشهد أكثر صيف مشمس يتم تسجيله منذ عام 1951

كتب خالد إبراهيم

تعانى ألمانيا من صيف حار وجاف جدًا، حيث سجلت رقما قياسيا جديدا، بحسب الأرصاد الجوية الألمانية، حيث أن هذا الصيف هو أكثر صيف مشمس منذ عام 1951"، وأكد الخبراء بحسب globeecho ، أنه تم تسجيل 817 ساعة من الطقس المشمس هذا الموسم وفقًا للقياسات التي تم إجراؤها حتى الآن بما في ذلك التوقعات.

وقال عالم الأرصاد الجوية أندرياس فريدريش، إنه تم تسجيل الرقم القياسى السابق فى صيف عام 2003 مع 793.3 ساعة على مستوى البلاد، بالإضافة إلى ذلك، أصبح الموسم دافئا وجافا جداويعد هذا مظهرا من مظاهر الاحتباس الحرارى".

وتابع "بسبب قلة هطول الأمطار سيكون الصيف هو الأكثر جفافاً فى العديد من الأماكن أو المناطق، ومع ذلك فى نهاية الأسبوع الماضى فقط، كان هناك الكثير من الأمطار الغزيرة فى الشرق والجنوب".

والأسبوع قبل الماضى، ارتفعت درجة الحرارة في اوروبا إلى درجات قياسية وصلت إلى ما يقارب 50 درجة مئوية ما أدى إلى إشتعال حرائق الغابات في أنحاء مختلفة.

وعلى جانب آخر، نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية، عن المختصين في الأرصاد الجوية في إسبانيا، أن درجة الحرارة سجلت 47.4 درجة مئوية في مدينة قرطبة يوم السبت 14 أغسطس، وقال المتحدث باسم هيئة الأرصاد الأسبانية روبين ديل كامبو، "سيكون هذا أعلى رقم قياسي يتم قياسه بشكل موثوق في إسبانيا".