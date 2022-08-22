اليوم السابع
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ألمانيا تكافح موجات الحر بنوافير مياه الشرب في الشوارع

الإثنين، 22 أغسطس 2022 12:57 م
ألمانيا تكافح موجات الحر بنوافير مياه الشرب في الشوارع ارتفاع درجات الحرارة
كتبت: هناء أبو العز

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مع ارتفاع حرارة المدن الألمانية، أعلنت الحكومة الألمانية عن خطط لزيادة عدد نوافير الشرب العامة للمساعدة في تخفيف تأثير المناخ المتغير.
 
 وذكرت صحيفة دوتش فيله الألمانية إلى أنه في 10 أغسطس ، وافق مجلس الوزراء الألماني على مشروع قانون لتركيب المزيد من  نوافير المياه في المدن والبلديات الألمانية، و إذا أقر البوندستاج القانون، فستكون السلطات المحلية ملزمة بتوفير الوصول إلى مياه الشرب المجانية في الأماكن العامة .
 
وقالت وزيرة البيئة شتيفي ليمكي: إذا اتخذت البلديات إجراءات الآن ، فإنها ستقدم مساهمة مهمة في الصحة ، وقبل كل شيء ، حماية المواطنين من الحرارة، وأظهرت لنا فصول الصيف الجافة والحارة الأخيرة ، أن  موجات الحرارة المستمرة  لم تعد حدثًا نادرًا في ألمانيا.
 
وينص مشروع القانون على أنه يجب تركيب نوافير المياه حيثما يكون ذلك ممكنًا ومناسبًا تقنيًا  ،ووفقًا لوزارة البيئة الألمانية، يوجد حاليًا ما يقدر بـ 1300 نافورة مياه في جميع أنحاء ألمانيا، وتقضي خطة الحكومة بتركيب 1000 نافورة جديدة  على الرغم من عدم وجود تفويضات محددة بشأن عددها أو موقعها بالضبط.
 
 
 

الحكومة الالمانية

المانيا

ارتفاع درجة الحرارة

تأثير المناخ

البوندستاج



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