بعد تصريحات ميجان.. مصدر: الأمير تشارلز سيشعر بالحزن إذا خسر علاقته مع هارى

كتبت: شيماء عبد المنعم

يبدو أن الخلاف بين ميجان ماركل والأمير هارى، دوق ودوقة ساسكس، مع العائلة المالكة البريطانية سيتعمق أكثر، ففى مقال مؤلف من 6400 كلمة، نشرته مجلة "The Cut" - وهى بوابة الموضة لمجلة نيويورك - وجهت دوقة ساسكس سلسلة من الضربات الشديدة تجاه أفراد العائلة المالكة، محذرة من أنها قد "تقول أى شىء" الآن بعد أن غادرت الملكية.

حتى أن ميجان، البالغة من العمر 41 عامًا، ألمحت إلى أن الأمير هارى شعر بأنه فقد والده بسبب قراره ترك مهامه العامة، وقالت ميجان لمجلة The Cut: "قال لى هارى لقد فقدت والدى فى هذه التحولات لا يجب أن يكون الأمر هو نفسه بالنسبة لهم كما كان بالنسبة لى، ولكن هذا قراره"، فى حين قال مصدر مقرب من الأمير تشارلز، أمس، إنه سيحزن إذا شعر هارى بفقدان علاقتهما"، مضيفًا: "أمير ويلز يحب ابنيه"، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وفى ادعاءات صادمة أخرى، قالت ميجان، إنها وزوجها هارى شعرا أنهما مجبران على مغادرة بريطانيا، قائلة بالنص "لأننا بمجرد وجودنا، أزعجنا ديناميكية التسلسل الهرمى"، بينما أدلى هارى، البالغ من العمر 37 عامًا، بسخرية خاصة به فى العائلة المالكة، قائلاً: "أعرف العديد عن أفراد عائلتى، إنهم غير قادرين على العمل والعيش معًا".

فيما زعمت الدوقة، أيضًا، أن عضوًا من جنوب إفريقيا فى فريق West End قال لها: "عندما تزوجت من هذه العائلة، ابتهجنا فى الشوارع مثلما فعلنا عندما تم إطلاق سراح مانديلا من السجن".