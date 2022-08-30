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بدء انسحاب المسلحين والمتظاهرين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:22 م
بدء انسحاب المسلحين والمتظاهرين من المنطقة الخضراء بعد دعوة الصدر انسحاب أنصار الصدر
كتب سمير حسنى

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بدأ المسلحون والمتظاهرون فى الانسحاب من المنطقة الخضراء بعد دعوة زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر.

كان الصدر أمهل أنصار التيار بالانسحاب فورا من محيط مجلس النواب خلال 60 دقيقة.

وأعرب مقتدى الصدر، زعيم التيار الصدرى، عن حزنه العميق لما آلت إليه الأحداث فى العراق، معلقا: "أطأطأ الرأس وأعتذر من الشعب العراقى لأنه المتضرر الوحيد لما يحدث.. فالقاتل والمقتول فى النار.
 
أضاف الصدر خلال كلمة تعليقا على الأحداث الجارية فى العراق: وطنى بعد ما كان أسيرا للفاسد هو الآن أسيرا للعنف والفساد.. كنت أمل أن يكون هناك احتجاجات سلمية بالأكفان والأيدى والقلوب الصافية المحبة لوطنها، مضيفا: "بئست الثورة التى تحمل الهاون والسلاح بغض النظر عن من هو البادئ، فالعنف والقتل ليست ثورة، ولن أقول بعد ذلك أنها ثورة.

قدم الصدر الشكر للقوات الأمنية على وقوفها على الحياد فى الأحداث الجارية.


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