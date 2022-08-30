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بتكلفة إجمالية 62 مليار جنيه.. استكمال أعمال تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:00 ص
بتكلفة إجمالية 62 مليار جنيه.. استكمال أعمال تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق مجلس النواب
كتبت : نورا فخرى

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تستهدف الحكومة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنه المالية 2022/2023 والمقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، استكمال أعمال تشغيل وتحديث خطوط مترو الأنفاق العاملة، وتبلغ القيمة الإجمالية للمشروع نحو 62.1 مليار جنيه. 
 
وتأتى هذه المشروعات في إطار الرؤية التنموية لقطاع النقل التي تتخطي مجرد تطوير آليات نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفہوم التنمية المستدامة، وذلك من خلال توفير نظام نقل يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرتبط ارتباطا جوهريا مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية القومية المستقبلية، ويدعم – في الوقت ذاته – دور النقل على المستوى الإقليمي والدولى.
 
وتأتي وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2022/2023 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( مجلسي النواب، الشيوخ)، لتكشف عن استحواذ الهيئات الاقتصادية علي الحصة الأكبر من الاستثمارات الموجهة لقطاع النقل خلال العام المالي الجديد 2022/2023 بنسبة 71.6% وذلك بنحو 219.7 مليار جنيه من إجمالي 306,8 مليار جنيه للقطاع، وذلك لتنفيذ واستكمال عدد من المشروعات التنموية الكبري غير المسبوقة في قطاع النقل، وفي مقدمتها القطار الكهربائي، وخطا المونوريل فضلا عن الخطوط الجديدة لمترو الأنفاق. 

مجلس النواب

مجلس الشيوخ

الحكومة

مترو الانفاق



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