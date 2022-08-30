انطلاق أولى جلسات مجلس الإقراء الأول بمديرية أوقاف الأقصر بمسجد النور بطيبة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن إنطلاق أولى جلسات مجلس الإقراء الأول بمسجد النور بمدينة طيبة، حيث حاضر فيها فضيلة الدكتور حسن السيد محمد ياسين الأستاذ بكلية البنات الأزهرية بطيبة، وبحضور فضيلة الشيخ ناصر سيد أحمد شرقاوى رئيس قسم الإرشاد بالمديرية، وقيادات الدعوة بإدارة أوقاف الزينية، وبعض الأئمة ورواد المسجد.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق تلك الفعاليات فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الإهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع فى ربوع مصر.

وفى نفس السياق شهدت المديرية انطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي الأول بمسجد السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى لوزارة الأوقاف المصرية، حيث أكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على قيام الوزارة باعتماد وإطلاق الأسبوع الثقافى الأول بمسجد العارف بالله السيد يوسف الحجاجى بكورنيش النيل بالكرنك بوسط مدينة الأقصر، وذلك إعتباراً من يوم السبت الموافق 27 أغسطس الجارى، والتى تستمر لمدة 5 أيام مقبلة، حيث حاضر فى اليوم الأول كل من الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود مدير المديرية، والدكتور حسين محمد عبدالمطلب، وكان قارىء الحفل والمبتهل فضيلة الشيخ مبارك على إمام مسجد العارف بالله أبو الحجاج الأقصرى، ومقدم الحفل فضيلة الشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية، وإمام مسجد السيد يوسف فضيلة الشيخ محمد عبيد.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل أوقاف الأقصر، أنه كان عنوان الحديث فى الليلة الأولى "حاجة الناس إلى الدين ومحاسبة النفس"، موجهاً خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى سبيل إنجاز هذا الأمر، سائلاً المولى تبارك وتعالى أن يعم على مصر الحبيبة الخير والفلاح.















