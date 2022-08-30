الوحدات المحلية بالمنيا تواصل جهودها فى تنفيذ مبادرة زراعة 100 مليون شجرة

تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها فى تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير، وضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، والجهود المصرية في ملف المناخ، وبالتزامن مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ”cop27"وتستضيفها مصر في نوفمبر المقبل.



يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والذى وجه بالاهتمام بزراعة الأشجار المثمرة بالميادين الرئيسية والفرعية، وتسخير كافة الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة والتي تستهدف التأكيد على الجهود الوطنية التي بذلتها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ ، وتحقيق الاستغلال الأمثل للطاقة وترشيد الاستهلاك والعمل على استغلال الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة تحقيقاً للصالح العام.



من جانبها، تابعت الوحدة المحلية لمركز ديرمواس تنفيذ مبادرة 100 مليون شجرة وذلك بالتنسيق مع إدارة البساتين والحدائق، حيث تم زراعة عدد من الأشجار المثمرة على جانبي الطرق الرئيسية والشوارع والميادين العامة وذلك في إطار إحداث نقلة نوعية وإضفاء لمسة جمالية وحضارية بشوارع وميادين المركز وحفاظاً على بيئة صحية ونقية.