النقض تحدد 9 أكتوبر لنظر طعون تشكيل عصابى بكفر الشيخ على حكم سجنهم بالمؤبد

حددت محكمة النقض جلسة 9 اكتوبر، لنظر أولى جلسات الطعن المقدم من تشكيل عصابى مكون من 4 اشخاص تخصص نشاطه الاجرامى فى السرقة بانتحال صفة رجال الضبط من رجال الشرطة، وذلك على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات كفر الشيخ.

وكانت قد احالت النيابة العامة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم سرقوا 23 ألف جنيه، وهاتف محمول وساعة يد و3 زجاجات عطر، ليلا من وحدة سكنية ملك لشخص وسيدة عن طريق الإكراه، كما أن المتهمين، دلفوا لمسكن المجنى عليهما ليلا، عن طريق انتحال صفة كاذبة بأنهم أفراد شرطة صادر لهم إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش مسكنهم، وعلى إثر ذلك قاموا بتقييدهم وبثوا الرعب فى نفسيهما وتمكنوا بتلك الوسيلة من شل مقاومتهما وإضعاف حركتهما والاستيلاء على الأموال والمنقولات.

كما تبين أن المتهم الثالث تواجد فى مسرح الجريمة بسيارته لمراقبة الطريق وللشد من أزر المتهمين، وأنهم حازوا سلاحا بدون ترخيص أداة استخدمت فى التعدى على الأشخاص.