اليوم السابع
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الكهرباء: نستهدف وصول نسب التحصيل لـ100% بشركات التوزيع

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 09:00 ص
الكهرباء: نستهدف وصول نسب التحصيل لـ100% بشركات التوزيع وزارة الكهرباء والطاقة
كتبت ــ رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة  الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تستهدف وصول  نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء إلى100%، من خلال عدة آليات من بينها  تكثيف حملات ضبط سارقي التيار الكهربائي خاصة خلال أشهر الصيف.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" ، أن هناك مشكلة كبيرة فى التحصيل بشركات توزيع الكهرباء، كاشفاً أن تحصيل قيمة فاتورة الاستهلاك من المشتركين هو المورد الوحيد لقطاع الكهرباء الذى تتمكن من خلال فى الاستمرار فى تطوير شبكات توزيع و نقل الكهرباء و تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وأوضح المصدر، أن نسبة التحصيل لا تصل إلى 100% وهو أمر لن يتحقق إلا بعد الانتهاء من تحويل كافة العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع، موضحا أن هذه النوعية من العدادات تضمن للمواطن و الدولة حقوقهم كاملة بدون الحاجة لتدخل عنصر بشري.

وأضاف المصدر، أن هناك آليات جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة المقبلة خاصة برفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء و تقليل الخسائر المالية الضخمة التي تتعرض لها الوزارة نتيجة سرقات التيار الكهربائي.


القابضة للكهرباء

الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركات توزيع الكهرباء



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