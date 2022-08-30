الكشف على 1700 مواطن بالقافلة الطبية المجانية بأم عزام بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تابع اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية جهود مديرية الصحة والسكان بالمحافظة في توفير الرعاية الطبية المجانية للأُسر الأكثر احتياجًا و المناطق النائية.

نظَّمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية قافلة طبية مجانية بمركز شباب صبري والتي استهدفت أهالي قرية أم عزام التابعة لمركز ومدينة القصاصين وذلك على مدار يوميّ 29، 30 أغسطس 2022، حيث استقبلت القافلة 1700حالة ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة و السكان في جميع التخصصات بالقُرى و النجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

ومن جانبه أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة تضمنت 6 تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال و الباطنة و المسالك البولية والنساء وتنظيم أسرة و الجراحة، وعيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم و صيدلية تضم 80صنف دوائي بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقى لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

وأوضحت مديرة القوافل بمديرية الصحة أنه تم استقبال 475 مواطنًا بعيادة الباطنة، 244 مواطنًا بالجراحة، 158 سيدةً بعيادة النساء، أما عيادة تنظيم الأسرة استقبلت 117 سيدةً، بالإضافة إلى استقبال 446 حالةً، بعيادة الأطفال و فى عيادة المسالك تم استقبال 195 حالةً، كما استقبلت عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر 63 حالةً بالإضافة إلى حالتين بوحدة الأشعة.