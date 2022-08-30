القابضة للأدوية: خطط تصنيع الخامات الدوائية قائمة بالتزامن مع تحديث المصانع

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بقطاع الأعمال العام، أن خطط تصنيع الخامات الدوائية بشركات القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية ما تزال قائمة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

أضاف المصدر ل" اليوم السابع" انه من المتوقع خلال أسبوعين الكشف عن تفاصيل جديدة تخص مشروع التصنيع تزامنا مع مشروع تطوير وتأهيل وتحديث المصانع GMP في شركات الدواء الإنتاجية للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، لا سيما أن الصادرات ما تزال دون المستوى ولا تقارن بما تملكه القابضة وشركاتها التابعة من إمكانيات تصنيع كبيرة.

وأوضح المصدر أن الاجتماع الأخير الذى عقده الدكتور مهندس محمود مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الاعمال العام مع الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية، والدكتور جمال عوض العضو المنتدب للشؤون المالية والاستثمار بالشركة القابضة تطرق لأهمية

وضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا، وتنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع، مع اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.

ووفق بيان وزارة قطاع الاعمال العام قدم الدكتور أشرف الخولي عرضًا حول محفظة الشركات التابعة ومنتجاتها من المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية والخامات الدوائية، والحصة التي تستحوذ عليها في سوق الدواء المحلي وموقف الصادرات، بالإضافة إلى قيام عدد من الشركات العالمية بتصنيع بعض منتجاتها على خطوط إنتاج الشركات التابعة.