اليوم السابع
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6 معلومات عن تحديث الشركات القابضة للأدوية

الخميس، 25 أغسطس 2022 12:00 ص
6 معلومات عن تحديث الشركات القابضة للأدوية
كتب عبد الحليم سالم

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شدد الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، على أهمية تبوأ شركات القابضة للأدوية مكانتها الطبيعية واللائقة فى تلك الصناعة الهامة للمجتمع المحلى وللتصدير فى الوقت نفسه ، حيث وضع عدة آليات لتطوير الشركات بجانب ما تقوم به من عمل فعلى لاستعادة مكانتها نظرا للضعف الشديد في الصادرات .. تعرف عليها .
 
1- تواصل الشركات مشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
 
2- جار  تنفيذ مشروع إنتاج بعض المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
 
3- توجيهات وزارية بضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا.
 
4- تنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع.
 
5-  اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات.
 
6- تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.
 
 

القابضة للادوية

شركات الدواء

قطاع الاعمال العام

محمود كمال عصمت



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