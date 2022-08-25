6 معلومات عن تحديث الشركات القابضة للأدوية

كتب عبد الحليم سالم

شدد الدكتور مهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام ، على أهمية تبوأ شركات القابضة للأدوية مكانتها الطبيعية واللائقة فى تلك الصناعة الهامة للمجتمع المحلى وللتصدير فى الوقت نفسه ، حيث وضع عدة آليات لتطوير الشركات بجانب ما تقوم به من عمل فعلى لاستعادة مكانتها نظرا للضعف الشديد في الصادرات .. تعرف عليها .

1- تواصل الشركات مشروع GMP للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.

2- جار تنفيذ مشروع إنتاج بعض المكونات الصيدلانية والخامات الدوائية الفعالة بالتعاون مع شريك محلي من القطاع الخاص ومستثمر أجنبي، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.

3- توجيهات وزارية بضرورة الاهتمام بقطاع الدراسات والبحوث العلمية لمواكبة التطور في هذه الصناعة عالميًا.

4- تنويع المزيج الإنتاجي لدى الشركات عن طريق إدخال منتجات جديدة وذات طلب مرتفع.

5- اتباع أساليب بيع وتسويق حديثة للمنتجات.

6- تحقيق أقصى استفادة من الأصول المملوكة للشركات سواء الإنتاجية أو العقارية، وبالشراكة مع القطاع الخاص.