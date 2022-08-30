الفستق لفقدان الوزن.. تعرف على فوائده الأخرى

كتبت إيناس البنا

الفستق من المكسرات خضراء اللون وذات طعم حلو بعض الشىء، ومغذية للغاية وتحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية، إلى جانب ذلك يحتوى الفستق على دهون صحية ضرورية للجسم.

المكسرات غنية أيضًا بمضادات الأكسدة التى تساعد فى الحفاظ على صحة أعضاء الجسم المختلفة، كما تحتوى على اللوتين والزياكسانثين، وكلاهما مفيد للعيون، ويمكنهما حماية العينين من أضرار الضوء الأزرق والتنكس البقعى، كما تحتوى أيضا على البوليفينول والتوكوفيرول وهى من مضادات الأكسدة التى تساعد على حماية الجسم من أمراض القلب والسرطان.

وفى هذا التقرير نلقى نظرة على الفوائد الصحية الأخرى للفستق وفقا لموقع thehealthsite.

قد تساعد هذه المكسرات في إنقاص الوزن

يحتوى الفستق على نسبة عالية من الألياف والبروتينات، وكلاهما يمكن أن يساعد فى إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، ويمكن أن يمنعك من الإفراط فى تناول الطعام، علاوة على ذلك، عندما تقشر الفستق، فإن ذلك يبطئ من معدل الأكل ويمكنك تناول الطعام بوعى، وتساعدك رؤية الأصداف أيضًا على حساب عدد المكسرات التى تناولتها.

يمكن أن تعزز هذه المكسرات بكتيريا الأمعاء الصحية

الألياف الموجودة فى الفستق مفيدة للأمعاء لأنها تساعد فى إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة التى يمكن أن تساعد على تقليل مخاطر مشاكل الجهاز الهضمي وأمراض القلب من بين مشاكل أخرى.

يمكن أن تساعد هذه المكسرات في تقليل الكوليسترول

يمكن أن يساعد وجود العديد من مضادات الأكسدة فى المكسرات فى تقليل الكوليسترول، وعندما يكون مستوى الكوليسترول منخفضًا، يمكن أن يساعد فى خفض ضغط الدم، وفى النهاية يعمل على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

يمكن أن تساعد هذه المكسرات فى خفض نسبة السكر فى الدم

يحتوى الفستق على مؤشر منخفض لنسبة السكر فى الدم وهذا هو السبب فى أنه لا يزيد من مستويات السكر فى الدم، فعلى الرغم من احتوائها على نسبة عالية من الكربوهيدرات إلا أنها لا تسبب ارتفاعًا فى نسبة السكر فى الدم.