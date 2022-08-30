وذكرت المديرية، فى بيان أوردته قناة " السومرية نيوز" ، "أنه خلال الأيام الماضية جرى ملاحظة منشورات وشعارات لأفكار داعش في بعض الأماكن العامة فى ناحية بازيان".

وأضافت أن عدد الإرهابيين الذين تم مراقبتهم واعتقالهم هم أربعة وجميعهم من أهالي بازيان، واعترفوا بعزمهم القيام بأعمال إرهابية ضد مؤسسات حكومية في المنطقة لزعزعة السلم الأهلي".