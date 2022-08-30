الرى تشارك بمنتدى التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة بالقليوبية

كتبت أسماء نصار

شاركت وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى فى ندوة منتدى التغيرات المناخية وتأثيرها على التنمية المستدامة تحت رعاية اللواء أحمد مرزوق رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة بالقليوبية بحضور قيادات وزارة البيئة والمجلس القومى للسكان وإدارات التربية السكانية والبيئية بالمحافظة.

تحدث الدكتور يسرى خفاجى، رئيس الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى بوزارة الموارد المائية والرى عن التحديات المائية وعلاقتها بقضيةالتغيرات المناخية ودور الإعلام فى نشر الوعى بأهمية تبنى جميع فئات الشعب وخاصة الشباب العديد من السلوكيات البناءة والإيجابية للحدمن مخاطر التغيرات المناخية.

تناول اللقاء التأكيد على ندرة ومحدودية موارد مصر المائية وحتمية التحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الترشيد فى ظل التحديات التى تواجه قطاع المياه بالدولة وفى مقدمتها تفاقم الزيادة السكانية وثبات حصة مصر من المياه، كذلك تم التأكيد على استراتيجية الوزارة والمتمثلة فى اﻷربع تاءات من تحسين وترشيد وتنمية وتهيئة ومنها محور التوعية للنهوص بالشأن المائي.

كما تم خلال الندوة التأكيد على استراتيجية الوزارة المتمثلة فى اﻷربع تاءات وتشمل تنمية وتنقية وترشيد وتهيئة فى مواجهة العجز المائىبالتعاون مع الجهات المعنية فى الحفاظ على نعمة الماء والسلوكيات اﻹيجابية الواجب اتباعها للتحول من ثقافة الوفرة إلى ثقافة الندرة المائيةوتوضيح حاجة الدولة إلى كل قطرة مياه وتوجيهها من أجل تحقق تنمية شاملة ومستدامة لمواكبة متطلبات اﻷجيال الحالية والمستقبلية.

وأقيم على هامش المنتدى معرضا لاهم منتجات طلبة المدارس من الخزف وإعادة تدوير المنتجات الورقية والرسومات المعبرة عن التغيراتالمناخية وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الإدارة المركزية للتوعية والإرشاد المائى على مجهوداتها الدؤوبة فى نشر التوعية المائية.