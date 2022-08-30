اليوم السابع
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"الرعاية الصحية": 23 ألف عملية بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية خلال 18شهرا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 06:00 م
"الرعاية الصحية": 23 ألف عملية بمستشفيات الهيئة بالإسماعيلية خلال 18شهرا الهيئة العامة للرعاية الصحية
كتب: وليد عبدالسلام

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن تقديم أكثر من 1.1مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال المستشفيات التابعين للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، وذلك  منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة في فبراير 2021 وحتى الآن.

وأوضح بيان الهيئة، أن الخدمات التي تم تقديمها تشمل كافة الخدمات الطبية والعلاجية سواء من خلال أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والمعامل والأشعة التشخيصية، والعناية المركزة سواء كبار أو أطفال، فضلًا عن الخدمات الطبية المقدمة بالاقسام الداخلية للمستشفيات وخدمات الحضانات والغسيل الكلوي والعمليات الجراحية التي تم إجرائها خلال الفترة من يناير حتى يونيو 2022، وذلك بمستشفيات «الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة، مجمع الإسماعيلية الطبى، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية".

وتابع البيان: تخطى عدد العمليات الجراحية التي تم إجرائها منذ بداية تدشين المنظومة بالإسماعيلية، وحتى الآن 23000 عملية جراحية، تراوحت حدتها ما بين عمليات متقدمة وكبرى ومتوسطة وصغرى وفائقة الدقة وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، ومنها عمليات لم تكن تُجرى في إقليم القناة كله، ولم يتكلف المنتفع أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة كُبرى العمليات الجراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

واستكمل البيان: فيما تخطى إجمالي الفحوصات المعملية والتشخيصية من خلال مستشفيات الهيئة بالإسماعيلية   أكثر من 765 ألف فحص طبي وتشخيصي، وما يزيد عن 327 ألف كشف طبي من خلال العيادات الخارجية بالهيئة، فضلًا الفحوصات الطبية من خلال أقسام الطوارئ بمستشفيات الهيئة الثلاث بمحافظة الإسماعيلية وهم «مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة".

هذا، ويشار إلى أن محافظة الإسماعيلية هي ثالث محافظات المرحلة الأولى تطبيقًا لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وقد انطلقت المنظومة بها في فبراير 2021، وتقدم المحافظة الخدمة الطبية لمنتفعيها من خلال 22 وحدة ومركزًا لطب الأسرة إضافة إلى 4 مستشفيات تقدم خدمات الرعاية الثانوية والثالثة لمنتفعي المنظومة الجديدة ولقاطني إقليم القناة كله.


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الرعايه الصحيه

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