الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يكلف عمرو حسنى بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 10:06 م الرئيس عبد الفتاح السيسى كتب محمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمرو عـادل علـى حـسـنـى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. الرئيس السيسى عمرو حسنى السيسى رئيس هيئة الرقابة الإدارية الموضوعات المتعلقة الرئيس السيسى يستقبل مسئولى "إينى".. ويؤكد: نتطلع لاستغلال أمثل لموارد مصر من الطاقة الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:25 م الرئيس السيسى: نقدر الجهود المخلصة للأطراف العراقية ودعوات التهدئة لوقف التصعيد الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:19 م الرئيس السيسى يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ"إيني" الإيطالية نشاط الشركة الحالى والمستقبلي بمجالات الاستكشاف والإنتاج.. "ديسكالزى": مصر حالياً من الدول الإقليمية الرئيسية فى قطاع إنتاج الطاقة وتصديرها الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 04:41 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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