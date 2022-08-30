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الرئيس السيسى: نقدر الجهود المخلصة للأطراف العراقية ودعوات التهدئة لوقف التصعيد

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:19 م
الرئيس السيسى: نقدر الجهود المخلصة للأطراف العراقية ودعوات التهدئة لوقف التصعيد الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه يقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق، متمنياً أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعا الرئيس  السيسي كافة الاطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من اجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".
 
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس السيسي مساء، الإثنين، مع كل من الرئيس العراقى برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى.

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