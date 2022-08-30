اليوم السابع
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الداخلية تضبط 49 طن سلع مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 12:22 م
الداخلية تضبط 49 طن سلع مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء حملات تموينية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي -أسماء شلبى

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واصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (490) قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة (179) طن مواد غذائية وغير غذائية.

 

وفى مجالى حجب السلع الإستراتيجية والإستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط قرابة (49) طنا وفى مجال البيع بأزيد لمواد البناء تم ضبط (70) طن أسمنت وحديد تسليح.

 

وفى مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط قرابة (60) طنا وفى مجال قضايا المخابز تم ضبط (725) قضية من بينها (71) قضية "خبز ناقص الوزن" و(62) قضية "خبز غير مطابق للمواصفات ".

 

وفى مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى تم ضبط (10) قضايا بمضبوضات بلغت قرابة (44) طن أقماح محلية.

 


وزارة الداخلية

قضايا حجب السلع

قضايا المخابز

أسعار السلع الإستراتيجية

أخبار الحوادث



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