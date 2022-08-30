الحكومة الفرنسية تدعو مواطنيه لتغيير عاداتهم لدعم جهود الدولة فى ترشيد الطاقة

كتبت: هناء أبو العز

دعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران، المواطنين الفرنسيين إلى تغيير "عاداتهم"، وذلك في إطار الدعم لجهود الدولة والشركات لتجنب إجراءات "تقنين" الطاقة هذا الشتاء.

وقال "فيران" - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء - إنه لقد حان الوقت لتغيير عدد معين من عادات الفرنسيين وأنه ستكون هناك مرحلة مهمة بالنسبة للفرنسيين مع خارطة الطريق لترشيد الطاقة التي قدمتها رئيسة الوزراء "إليزابيث بورن" في بداية الخريف وربما في نهاية سبتمبر وبداية أكتوبر المقبلين.

وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية "إليزابيث بورن" قد أعلنت أمس الاثنين أن على كل شركة في البلاد وضع خطة خاصة بها لترشيد استهلاك الطاقة بحلول الشهر المقبل، وسط مخاوف من نقص إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار مع استمرار الحرب في أوكرانيا.