اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 02:28 م
أكرم القصاص
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الحرس الوطنى التونسى يحبط 16 عملية هجرة غير شرعية وينقذ 326 مجتازًا

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 01:37 م
الحرس الوطنى التونسى يحبط 16 عملية هجرة غير شرعية وينقذ 326 مجتازًا الحرس الوطنى التونسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عن إحباط 16 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، خلال الليلة الماضية، وإنقاذ 326 مجتازًا، من بينهم 217 من جنسيات إفريقية مختلفة.

 

وقال المتحدث في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي بمدن "جرجيس" و"قابس" و"المهدية" أمس من ضبط 8 أشخاص مطلوب ضبطهم لقيامهم بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يلزم بشأن المذكورين.

 


الحرس الوطنى التونسى

هجرة غير شرعية

جرجيس

قابس



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