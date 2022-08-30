الحرس الوطنى التونسى يحبط 16 عملية هجرة غير شرعية وينقذ 326 مجتازًا

أعلن المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي عن إحباط 16 عملية هجرة غير شرعية عبر الحدود البحرية، خلال الليلة الماضية، وإنقاذ 326 مجتازًا، من بينهم 217 من جنسيات إفريقية مختلفة.
وقال المتحدث في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي بمدن "جرجيس" و"قابس" و"المهدية" أمس من ضبط 8 أشخاص مطلوب ضبطهم لقيامهم بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يلزم بشأن المذكورين.
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