الحرس الوطنى التونسى يحبط 16 عملية هجرة غير شرعية وينقذ 326 مجتازًا

وقال المتحدث في بيان اليوم الثلاثاء، إنه في إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطني التونسي بمدن "جرجيس" و"قابس" و"المهدية" أمس من ضبط 8 أشخاص مطلوب ضبطهم لقيامهم بالمساعدة على الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ ما يلزم بشأن المذكورين.