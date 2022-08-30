وحث الأمين العام للمنظمة - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - الأطراف العراقية على ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.