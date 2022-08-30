دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى حسين إبراهيم طه اليوم الثلاثاء، الأطراف العراقية إلى ضبط النفس ووقف العنف وتجنب التصعيد فى العراق.
وحث الأمين العام للمنظمة - حسبما نقلت قناة (السعودية الإخبارية) - الأطراف العراقية على ضبط النفس وتجنب التصعيد وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أية اعتبارات أخرى من أجل حماية أمن العراق واستقراره وسلامة شعبه، مؤكدا وقوف منظمة التعاون الإسلامي إلى جانب الحكومة والشعب العراقي في كل جهد يرمي إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة