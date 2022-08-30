اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:52 م
أكرم القصاص
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البنتاجون يحيي ذكرى الانسحاب من أفغانستان

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:00 م
البنتاجون يحيي ذكرى الانسحاب من أفغانستان مطار كابول
أ ش أ

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احتفل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، بالذكرى السنوية الأولى لانسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، مؤكدا أن عمل أمريكا "لم ينته" في البلاد.

وفي خطاب إلى جميع موظفي وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، نقلت عنها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قال أوستن إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أفغانستان في عام 2001 "لشن حرب ضرورية للدفاع عن النفس" ردًا على هجوم 11 سبتمبر.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين "لم يتمكن أي عدو من شن مثل هذا الهجوم على وطننا" بسبب جهود الوزارة للدفاع عن المواطنين ضد التهديدات الإرهابية.

ومضى يقول "ما زلنا نعلم أن هذا العمل لم ينته. يجب أن نحافظ على تركيزنا الدؤوب على مكافحة الإرهاب - ونحن كذلك، نحن ملتزمون بدعم جهود الحكومة بأكملها لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف العنيف، ولا ينبغي لأحد أن يشك في عزم أمريكا على الحفاظ على أمن شعبنا ".

ويصادف اليوم الثلاثاء مرور عام على انسحاب آخر فرد من القوات الأمريكية من أفغانستان، منهية بذلك أطول حرب خاضتها أمريكا.

ويُنظر إلى الانسحاب على أنه وصمة عار على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، حيث كشفت التقارير أن الولايات المتحدة لم تكن تتوقع سرعة انهيار الحكومة الأفغانية، مما سمح لطالبان بالاستيلاء على السلطة بسرعة.

وأجلت الولايات المتحدة أكثر من 124 ألف لاجئ، معظمهم من المدنيين الأفغان. كما أشار بايدن في غضون ذلك إلى أن البقاء في أفغانستان كان سيكلف المزيد من الأرواح في الولايات المتحدة.

 


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انسحاب امريكا من أفغانستان

مطار كابول



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