اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

البابا تواضروس: نسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 11:00 م
البابا تواضروس: نسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس البابا تواضروس
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إن الكنيسة المصرية تسعى لإظهار الصورة الحقيقية لمصر من خلال ملتقى شباب لوجوس .

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال برنامج  أخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الكنيسة القبطية امتدت في العالم  وأصبح هناك الجيل الثانى والثالث وبالتالي أصبحت صورة مصر لديهم ليست صورة واضحة بل ربما قد تكون صورة قليلة الحضور أو صورة منسية .

وتابع البابا تواضروس الثاني : فكرنا في كيفية تنفيذ عمل له هدفين في الأصل الأول اظهار عظمة مصر وتاريخها وتراثها وحضارتها وإنجازاتها وحاضرها ، لافتا إلى أن الهدف الثانى إظهار أصالة الكنيسة القطبية لأنها أقدم كيان شعبى على أرض مصر .

 


البابا تواضروس

مصر

الكنيسه

شباب لوجوس

اخر الاخبار



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة