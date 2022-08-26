البابا تواضروس يستقبل رئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم فى المقر الباباوى

كتب: محمد الأحمدى

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بالقاهرة اليوم الجمعة، الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم.

وعرض أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بجبل إخميم، على قداسة البابا بعض الملفات الخاصة بالدير.

وكان أعضاء ملتقى شباب لوجوس الثالث زارو أمس الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، واستقبلهم قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وحرص على اصطحابهم فى جولة، وقدم لهم شرحًا عن التطوير الذى تم مؤخرًا بها، بالتزامن مع الاحتفال بمرور خمسين سنة على إنشائها.

وحرص شباب ملتقى "العودة إلى الجذور" على زيارة مزار الشهيد مارمرقس الرسول كاروز ديارنا المصرية.

وعلى هامش الملتقى استقبل قداسة البابا اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ونائبته الدكتورة جاكلين عازر وعدد من ممثلى وزراء الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، ورئيس الأكاديمية البحرية وأعضاء مجلس النواب وعدد كبير من السفراء والقائمين بأعمال سفارات العديد من الدول التى يمثلها شباب ملتقى لوجوس، وذلك فى "جلسة محبة" حسب تعبير قداسة البابا تواضروس "بابا المحبة" فى كلمته التى عبر فيها عن شكره العميق لكافة أجهزة الدولة المصرية على اهتمامها بهذا الحدث، كما أضاف قداسته أن هؤلاء الشباب هم سفراء غير رسميين فى بلادهم وهم بمثابة القوى الناعمة التى تنقل الصورة الحقيقية عن مصر وذلك بعدما زاروها وعرفوها، وتمتعوا بتاريخهم العظيم ولمسوا الإنجازات الكبيرة التى تحدث الآن على أرضها، وهم بذلك يصبحون شركاء فى صناعة مستقبل وطنهم الغالى، ومن خلال مقابلاتهم مع السادة المسئولين ونماذج النجاح التى تعرفوا عليها عن قرب.