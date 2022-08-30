البابا تواضروس: الدولة أظهرت اهتماما كبيرا لخروج ملتقى شباب لوجوس فى أبهى صورة

كتب أحمد عرفة

قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية إن كثير من الشباب كان سألنى خلال مؤتمر لوجوس لو حضرت لمصر بشغلتى هل استطيع أن اشتغل، فكنا نجاوب بنعم أنه سيكون لك حضور وتستطيع عمل شركة واثنين.

وأضاف البابا تواضروس الثاني خلال برنامج آخر ساعة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه خلال مؤتمر لوجوس الأول كان هناك مجموعة من الشباب التقوا بالرئيس عبد الفتاح السيسى وكانت مقابلة ممتعة واهتم الرئيس السيسى بهم، وفى المؤتمر الثانى التقى الشباب بمجموعة من الوزراء والتقى بهم وزير الشباب وعقد معهم لقاءً ممتعا، وفى المؤتمر الثالث التقى الشباب بالدكتور مصطفى مدبولى بالمقر الجديد في العلمين، وكان هدف الزيارة أن يشاهد الشباب معالم التطور في العلمين فهى مدينة رائعة بكل تفاصيلها الحديثة وتاريخها القديم وتقابلوا بالدكتور مصطفى مدبولى واهتم بهم وقدم لهم حديث شيق وجاوب على اسئلتهم وكانت أسئلة شبايية، حيث إن أحد الشباب سأله ما هي مواصفات القائد الناجح، فجاوب مصطفى مدبولى إجابات رائعة، فلقاء المسئولين ورؤية إنجازات الدولة يساهم في إظهار صورة جميلة عن مصر.

وأوضح البابا تواضروس، أن الدولة أظهرت اهتماما كبيرا لخروج ملتقى شباب لوجوس في أبهى صورة .