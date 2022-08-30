الاتحاد الأوروبى: انتخابات أنجولا جرت فى ظل بيئة سلمية

أشاد الاتحاد الأوروبى، اليوم بالانتخابات العامة التى أجرتها دولة أنجولا يوم الأربعاء الماضى، مؤكدًا أنها جرت فى ظل بيئة سلمية.

وذكر الاتحاد - فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى عبر موقعها الإلكترونى - أنه "يدرك الشكاوى المقدمة من قبل المعارضة والمجتمع المدنى بشأن بعض أوجه القصور فى العملية الانتخابية ويدعو أصحاب المصلحة إلى استخدام جميع سبل القانون لمعالجة مخاوفهم، ويحث السلطات الانتخابية على بذل كل جهد ممكن للرد عليها بطريقة عادلة وشفافة".

ودعا الاتحاد الأوروبى إلى الحوار المفتوح والبناء والشامل بين حكومة أنجولا والأحزاب السياسية المعارضة والمجتمع المدنى، مؤكدا تأييده للتعبير السلمى عن الرأى باعتباره أمرًا ضروريًا للديمقراطية.

وأعرب الاتحاد الأوروبى عن تطلعه إلى العمل مع السلطات المنتخبة بمجرد الانتهاء من العملية الانتخابية من أجل زيادة تعزيز الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأنجولا فى إطار الطريق المشترك إلى الأمام.