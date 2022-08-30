الإحصاء: الواردات المصرية من القمح تسجل 121 مليون دولار مايو الماضى

كتب: مدحت عادل

واصلت واردات مصر القمح تراجعها في شهر مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة واردات مصر من القمح نحو 121 مليون و795 ألف دولار، بينما كانت نحو 169 مليون و417 ألف دولار في شهر مايو عام 2021، بتراجع بلغ 47 مليون و622 ألف دولار.

وقالت البيانات الصادرة عن الجهاز، إن واردات القمح جاءت ضمن قائمة أهم الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 768 مليون و776 ألف دولار في شهر مايو الماضي، مقابل 949 مليون و846 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ 181 مليون و70 ألف دولار.

وسجلت الواردات المصرية من القمح تراجع ملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث بلغت نحو 235.4 مليون دولار في شهر ابريل الماضي، بينما كانت 336.5 مليون دولار في شهر ابريل عام 2021، بتراجع بلغ 101.1 مليون دولار، بنسبة تراجع بلغت 30%.

ويعتبر هذا الشهر هو الخامس على التوالي الذي تسجل فيه واردات القمح تراجع منذ بداية العام 2022، حيث سجلت الواردات المصرية من القمح نحو 310.8 مليون دولار في شهر مارس الماضي، مقابل 317 مليون دولار في شهر مارس عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 6 ملايين و164 ألف دولار بنسبة تراجع بلغت 1.9%.