الأكاديمية المهنية للمعلمين تنظم تدريبات لمعلمى الرياضيات

كتب محمود طه حسين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين عقد تدريبات لمعلمى الرياضيات بالمرحلة الإعدادية، على برنامج " الرياضيات متعة وأسلوب حياة" في محافظات "الشرقية - الإسماعيلية - السويس - الفيوم - الأقصر - أسوان - بني سويف" بناء على موافقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين ، أنه يتم تدريب معلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية على برنامج " الرياضيات متعة وأسلوب حياة " والمرسل لكم غير البريد الإلكتروني ومدته يومان، وتبدأ من الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى الواحدة ظهرا.

ولفتت الأكاديمية المهنية إلى أن يتم تسليم قائمة المدربين المرسلة لكم بياناتهم لكم عبر البريد الإلكتروني إلى مدير إدارة التدريب بالمديرية، ويجوز في حالة العجز في بعض الإدارات الاستعانة بمن من يرشحه موجه عام الرياضيات، ويتم التعاون مع موجه عام الرياضيات بالمديرية بشأن إخطار المستهدفين بموعد ومكان التدريب.

وأشارت الأكاديمية إلى أن شركة كاسيو اليابانية في إطار البرتوكول الموقع بين الأكاديمية المهنية للمعلمين، طباعة الإختبارات القبلية والبعدية واستمارات استطلاع الرأى وتوصيلها إليكم، توطئة لتسليمها إلى مدير إدارة التدريب للتطبيق واسترجاعها إليكم بعد التطبيق إستلام النتائج الاختبارات، واستعارات استطلاع الرأي في كشف يتضمن كود المعلم – الإسم - المدرسة - الإدارة التعليمية - الرقم القومي قاعدة بيانات كاملة لإدراجها على قاعدة بيانات التنمية المهنية".

وأكدت أكاديمية المعلمين على أن يتم إستلام أوراق حضور وانصراف للمتدربين من مدير إدارة التدريب، ولا يتم تحرير أوراق مالية للبرنامج، مشددة علي الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، على أن ترسل كشوف الحضور والانصراف ونتائج الاختبارات القبلية والبعدية واستمارات استطلاع الرأي، وكشوف المستهدفين متضمنة بيانات إلى الإدارة العامة لصلاحية الترقي بالمقر الرئيس للأكاديمية فور الانتهاء من البرنامج ويكتب على العلف تدريب كاسيو لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الإعدادية.