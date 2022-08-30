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الأرصاد الجوية: سحب منخفضة صباحا تلطف الأجواء ونشاط رياح يقلل الإحساس بالرطوبة

الثلاثاء، 30 أغسطس 2022 05:18 م
الأرصاد الجوية: سحب منخفضة صباحا تلطف الأجواء ونشاط رياح يقلل الإحساس بالرطوبة حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب: محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة حتى الأحد المقبل،  حيث تشهد البلاد طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ،  مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أنه خلال هذه الفترة تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية مما يساعد على تلطيف الهواء

وتابعت هيئة الأرصاد:  تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا .

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على  جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

 

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة .

 

كما يشهد غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء   :  القاهرة العظمى 34  درجة والمحسوسة 36 والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والمحسوسة 34 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والمحسوسة 33 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة والصغرى 29 درجة.


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