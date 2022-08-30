اعتماد 3 برامج جديدة لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بعلوم سوهاج

أصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى، قراراً وزارياً بالموافقة على إعتماد التعديلات الجديدة للائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة بكلية العلوم بجامعة سوهاج، وإضافة ثلاث برامج جديدة بمصروفات، وهى برنامج البيولوجيا الجزيئية والطفيليات وبرنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية وبرنامج الكيمياء الحيوية.

وأوضح الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، أن تحديث لوائح البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة يهدف إلى التطوير الشامل للعملية التعليمية، لإخراج أجيال قادرة على المنافسة بسوق العمل المحلى والدولى، مؤكداً أن الجامعة تحرص على التوسع فى ضم برامج جديدة تتناسب مع خريجيها فى الألفية الثالثة، ليتسلحوا بالعلوم الحديثة ويواكبوا التطورات العالمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإهتمام بمنظومة التعليم العالى لبناء جيل واعى وقادر على التنمية والتطوير فى مختلف المجالات.

وأكد الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن البرامج الجديدة التى يتم إضافتها تتسم بأنها ذات طبيعة خاصة، من حيث المحتوى العلمى والمهنى، والتى تخدم مُستقبل التحول الرقمى والثورة المعلوماتية المُعاصرة، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة اتجهت فى الوقت الحالى لتطبيق نظام الساعات المعتمدة بكل الكليات.

ومن جانبه قال الدكتور حازم المشنب، عميد الكلية، إن اللائحة الجديدة تتيح تعدد التخصصات بالكلية، والتى يحتاجها سوق العمل، موضحاً أن اعداد ومراجعة هذه البرامج تتم بواسطة نخبة من اساتذة الكلية من ذوى الخبرة فى إعداد اللوائح الدراسية، مؤكداً على أن لجنة الإعداد عكفت على الانتهاء من هذه التعديلات على مدار عدة أشهر من خلال عقد العديد من ورش العمل واللقاءات قبل تقديمها للاعتماد.

وأضاف الدكتور زكريا عطية محمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم العمل بهذه اللائحة اعتباراً من العام الدراسى الجديد، وسيسمح لطلاب الثانوية العامة المرشحين لكلية العلوم بالالتحاق بهذه البرامج وفقا لرغباتهم، كما تسمح اللائحة لطلاب المستوى الأول الراغبين بالتقدم للإلتحاق بهذه البرامج.