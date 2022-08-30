اعترافات تاجر مخدرات بالقاهرة: كنت بروج ليها عبر التيك توك

كتب سليم على - أسماء شلبى

اعترف عاطل أمام النيابة العامة بجنوب بشمال القاهرة، متهم بالإتجار في المواد المخدرة فى منطقة عين شمس، أنه كان يروج لنشاطه المشبوه عبر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الإتجار فى المواد المخدرة.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار واستغلاله لمواقع التواصل الاجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى.