إيقاف أعمال بناء مخالف بحلوان.. وحملة لرفع الإشغالات

كتب سيد الخلفاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي حلوان برئاسة هالة سيد عبد النبي، بالتعاون مع الأجهزة المعنية وإدارة الإزالات والمتابعة الميدانية، حملة أسفرت عن إيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة الشارع الجديد بملاءة عرب غنيم بحلوان، كما تم ايقاف أعمال مخالفة شملت أعمدة الدور الثاني فوق الارضي بشارع محمد عياد من شارع السلام ملاءة عرب غنيم بحلوان وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وايداع المضبوطات بمخزن الحي .

وفى السياق شددت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تفعيل دور المتابعة الميدانية المستمرة ورصد كافة المخالفات لعدم اتاحة الفرصة مرة اخرى بالبناء المخالف و رصد اي مخالفة في المهد و ازالتها على الفور و اتخاذ كافة الاجراءات القانونية .

كما تم رفع اشغالات مخالفة بشارع عمر بن عبد العزيز بجوار مشتل الحي بحلوان ورفع جميع المخالفات وايداعها بمخزن الحي وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتم التنبيه علي مشرفي المربعات باستمرار المتابعة اليومية لرصد جميع المخالفات والتعامل معها بمنتهي الحزم .