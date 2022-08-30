إصابة 4 اشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بطريق الضبعة

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى بطريق الضبعة بدائرة مركز شرطة كرداسة وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد وقوع حادث مرورى ووجود مصابين بطريق الضبعة بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ملاكى ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الشيخ التخصصى لتلاقيهم العلاج اللازم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.