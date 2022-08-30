إزالة 45 حالة تعد على أملاك دولة ضمن المرحلة الأولى من الموجة 20 بأسيوط

وأشار سعد، إلى أنه تمت إزالة 45 حالة تعد بالمراكز واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين طبقًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأكد المحافظ، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ، ولن يتم التهاون فيه لافتًا إلى تنفيذ حملة مكبرة لتنفيذ عدد 45 قرار إزالة لتعديات على أملاك الرى، منها44 حالة بمساحة 4350 متر وحالة على مساحة 1 قيراط زراعة ،وذلك بالتنسيق بين الإدارة العامة للري بقيادة المهندس عمر سيف النصر ورؤساء الوحدات المحلية وجهات الولاية ومسئولي الإزالات ،وأملاك الدولة بالتعاون، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن وعلى رأسها مديرية الأمن والمراكز الشرطية.

وأضاف اللواء عصام سعد، أن هناك تنسيق مستمر مع كافة الأجهزة المعنية على مدار اليوم لافتا إلى تكليف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ، بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة ميدانيًا بمختلف المراكز و،كذلك من خلال غرفة الأزمات المركزية بالديوان العام ،وشريف دياب مسئول ملف الازالات ،وجميع الوحدات المحلية وفقاً للجدول الزمني الموضوع للموجة 20 الجاري تنفيذها على 3 مراحل بالتعاون والتنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية بكافة مراكز المحافظة حيث بدأت بالمرحلة الأولى يوم 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 1 سبتمبر ثم تعقبها المرحلة الثانية في المدة من 10 إلى 29 سبتمبر 2022 ثم المرحلة الثالثة في الفترة من 8 إلى 27 أكتوبر 2022 مشددًا على عدم السماح بعودة التعديات التي تتم إزالتها مرة أخرى والقيام بحملات مفاجئة للمتابعة الدورية ، والرصد الفورى لكافة حالات التعدى الجديدة مع إتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعديين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.