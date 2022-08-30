إزالة تعديات وإشغالات بالطرق فى حملة لمرافق الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإزالة الإشغالات والتعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسببين بها، للحفاظ على المشهد الحضاري للمحافظة.

أسفرت الحملة عن إزالة وتحرير 127 مخالفة تعدي وإشغال طريق، لكافيهات، وباعة متجولين، ومحلات تجارية، ومقاهي عشوائية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، واستاندات وحواجز حديدية.

تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة التحقيق.

وطبقا للمادة 13 من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:

1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.

2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.

3- اغتصاب جزء منها.

4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.

6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.

7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.

8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها