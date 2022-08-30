أوكرانيا: روسيا نقلت 5000 من عناصر فاجنر لخطوط القتال الأمامية في شرق البلاد

كتب أحمد عرفة

أكدت السلطات الأوكرانية، أن روسيا نقلت 5000 من عناصر فاجنر لخطوط القتال الأمامية في شرق البلاد ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق وصل وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا إلى عاصمة التشيك براج للمشاركة فى اجتماع غير رسمى لوزراء خارجية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى.

وكتب كوليبا - فى تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، وفق ما أوردته وكالة أنباء /يوكرنفورم/ الأوكرانية، اليوم الثلاثاء - "التشيك تدعم أوكرانيا بقوة.. الأوكرانيون يقفون مع التشيك اليوم وسيتذكرون دائمًا دعمهم المخلص".

ويشارك دميترو كوليبا في الاجتماع الذي ستكون موضوعاته الرئيسية: قيود التأشيرة المفروضة للمواطنين الروس، والمجموعة الثامنة من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا.