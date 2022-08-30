أمين الأمم المتحدة يدعو إلى الدخول لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية

كتبت : هند المغربي

قال أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، إن التجارب النووية سممت منذ فترة طويلة البيئة الطبيعية، لافتا إلى أنه يمثل اليوم الدولى لمناهضة التجارب النووية اعترافًا عالميًا بالضرر الكارثى الذى طال أمده باسم سباق التسلح النووي.

ودعا جوتيريش المجتمع الدولى قائلا: "حان الوقت الآن لدخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيز التنفيذ الكامل، مدعومة بنظام تحقق فعال".

وأضاف جوتيريش: "لا مكان للأسلحة النووية فى عالمنا، نتيجتهم الوحيدة هى الدمار، مضيفا لقد ظل عالمنا رهينة أجهزة الموت هذه لفترة طويلة بما فيه الكفاية، داعيا العالم للعمل من أجل صحة وبقاء الناس والكوكب على حد سواء قائلا: "دعونا نضمن نهاية التجارب الآن وإلى الأبد، ونسلم الأسلحة النووية إلى التاريخ، مرة وإلى الأبد.