اليوم السابع
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الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:38 م
أكرم القصاص
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وكيل "تعليم الإسماعيلية" يجتمع بمديرى المدارس الثانوية استعدادا للعام الدراسى

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 06:20 م
وكيل "تعليم الإسماعيلية" يجتمع بمديرى المدارس الثانوية استعدادا للعام الدراسى جانب من اللقاء
الإسماعيلية- صبرى غانم

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عقد طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية اليوم الأربعاء، اجتماعا مع مديري المدارس الثانوية علي مستوي المحافظة، وذلك بقاعة مدرسة 25 يناير الثانوية بنات التابعة لإدارة شمال الإسماعيلية التعليمية، وبحضور أحمد أبوالدهب وكيل المديرية، وذلك بشأن الاستعدادات لبدء العام الدراسى الجديد، وإجراءات التحويل وعدد من الموضوعات المختلفة.
 
في البداية قدم وكيل الوزارة التهنئة لمدراء المدارس بانتهاء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021/2022 ، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالكتاب الدورى 40 لسنة 2022 بشأن التحويل بين المدارس المختلفه مع الالتزام بقواعد الالتحاق بالصف الأول الثانوى للعام الدراسي 2022/2023.
 
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الالتزام بالمصبات للمدارس الثانوية ومراعاة الحلات المعفاه من المصروفات الدراسية وكذلك الالتزام بالزي المدرسي وعدم تغييره وفقا للقرار الوزاري الي جانب متابعة اخر المستجدات بشأن الإشرافية لمديري ووكلاء المدارس وأيضا التجديد والوكلاء وفق القرارين 256 و612.

الإسماعيلية

تغيير الزي المدرسى

التربية والتعليم

نتيجة الثانوية العامة



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